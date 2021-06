Fatture false e contributi Covid, arresti da Vicenza arrivano anche a Brescia

(red.) C’è anche la provincia di Brescia tra quelle finite nel mirino di un’operazione della squadra mobile della Questura di Vicenza e della Polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza veneta che ha portato a 17 ordinanze di custodia cautelare, di cui 9 in carcere, 2 ai domiciliari e 6 obblighi di firma, verso una presunta associazione per delinquere finalizzata all’emissione di fatture false, truffa e false dichiarazioni fiscali. Più di 150 gli agenti in campo, coordinati dalla procura, nelle province di Vicenza, appunto quella di Brescia, oltre che a Padova e Milano.

Secondo gli inquirenti, a capo del sodalizio c’era una coppia di residenti in provincia di Padova che avevano formato società, di cui in parte emettevano fatture su operazioni inesistenti, mentre altre società in Lombardia le avrebbero usate per ottenere detrazioni di imposta e indebitandosi fino al fallimento. L’indagine ha anche portato a far scoprire che alcune società avevano ottenuto aiuti per l’emergenza Covid. La procura ha verificato una frode all’Iva nel commercio di materiali ferrosi e dell’edilizia.

Si parla di fatture false per 30 milioni di euro, di cui 19,5 milioni verificati e per 9,2 milioni sull’asse delle società cartiere tra il vicentino e il bresciano. L’operazione di oggi ha portato anche a sequestri, 39 perquisizioni e a indicare 23 indagati e 16 aziende. Di queste, sono 15 società di capitale e una individuale. Il giudice delle indagini preliminari del tribunale ha portato al sequestro preventivo per la confisca di nove società e dei titolari per 2,5 milioni di euro.