Camionista polacco ubriaco circolava sbandando sulla A21

(red.) Una pattuglia del distaccamento Polizia Stradale di Montichiari ha denunciato un cittadino polacco per guida in stato di ebbrezza alcolica che aveva anche alterato il cronotachigrafo del suo camion. Alla sala operativa della sezione di Brescia della Stradale era arrivata la segnalazione di un mezzo pesante, con targa polacca, che sbandava pericolosamente sull’autostrada A21. Intercettato dalla pattuglia, il conducente appariva confuso e non coordinato nei movimenti, ed aveva un forte alito vinoso: alla richiesta di sottoporsi alla prova etilometro ha rifiutato.

Gli agenti, insospettiti, hanno cercato un congegno per l’alterazione dei dati nella scatola nera presente sui veicoli commerciali per registrare i tempi di guida e di riposo dei conducenti professionali. E infatti hanno trovato un magnete sul sensore del cronotachigrafo digitale e hanno accertato anche la presenza di un emulatore Adblue, collegato e funzionante. Si tratta di un dispositivo elettronico utile per disattivare il sistema di abbattimento delle emissioni inquinanti del motore.

Oltre alla denuncia per rifiuto di effettuare l’accertamento per il tasso alcolico, per il conducente è stato disposto il ritiro della patente, il ritiro dei documenti di circolazione e una multa complessiva di 2600 euro.