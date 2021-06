Bedizzole, ubriaco alla guida fugge al controllo: inseguito e arrestato

(red.) Nei giorni scorsi era stato tra i protagonisti di un episodio di violenza da strada, accaduto sabato a Bedizzole, con un litigio tra alcuni ragazzi che, per futili motivi, erano venuti alle mani in piazza Europa.

Oggi, martedì 8 giugno, un 22enne conosciuto dalle forze dell’ordine si è fatto sorprendere in paese alla guida della sua autovettura in stato d’ebbrezza e per sfuggire alle pattuglie della Radiomobile di Desenzano del Garda che stanno controllando la zona con i colleghi delle Sio (Squadre di intervento operativo del III° reggimento carabinieri Lombardia), dopo aver inizialmente arrestato l’auto all’alt dei militari ha tentato di far perdere le tracce. E’ partito all’improvviso e a velocità elevata, facendo scattare un inseguimento cui hanno dato supporto anche i militari della stazione di Bedizzole.

Durante la fuga ha percorso anche tratti di rotonda contromano e ha finito la corsa contro un dosso dove ha rotto l’auto ed è stato costretto a fermarsi. Raggiunto della pattuglia, inoltre, ha opposto resistenza, venendo bloccato e arrestato.