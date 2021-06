Spaccio di cocaina, 49enne di Offlaga arrestata: in casa 850 grammi

(red.) I Carabinieri delle Stazioni di Calvisano e di Isorella oramai da tempo seguivano gli spostamenti di una donna che, pur avendo residenza ad Offlaga, di fatto si era stabilita a Isorella. Le informazioni che erano giunte ai militari la indicavano quale spacciatrice di grandi quantità di cocaina nella Bassa bresciana. Le attività degli investigatori in un paio di mesi hanno fornito gli attesi riscontri.

Nel pomeriggio di venerdì infatti, la donna, 49 anni, è stata attesa dagli equipaggi e colta con quattro dosi già confezionate di cocaina che stava trasportando per la vendita. Nella sua abitazione, nascosta in numerosi punti e mobili della casa tra cui doppifondi e cassetti segreti, i carabinieri hanno trovato l’ingente quantitativo di 850 grammi di cocaina. Tale rinvenimento ha reso necessaria un’ancor più accurata perquisizione che si è svolta palmo a palmo permettendo di rinvenire in un’intercapedine del comodino circa 13.000 euro in contanti, con tutta probabilità frutto dello spaccio, che sono stati sottoposti a sequestro come lo stupefacente. Dopo il fotosegnalamento l’arrestata è stata condotta presso il carcere femminile bresciano ove si è svolta l’udienza di convalida.