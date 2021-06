Si trascina ore in montagna con la caviglia fratturata prima di essere salvato

(red.) Vigili del fuoco e operatori del soccorso alpino si sono attivati sabato sera attorno alle 22 per recuperare un escursionista bresciano, residente a Trieste, che si era fratturato la caviglia in Val Venzonassa, nel parco delle Prealpi Giulie. Il ferito è un ricercatore botanico e attorno alle 18 stava facendo ritorno da un’uscita alla ricerca di esemplari rari quando ha perso il sentiero principale ed è caduto infortunandosi.

Nella zona non c’era campo per il cellulare e il bresciano non poteva chiamare aiuto, ma non poteva neppure appoggiare il piede infortunato. Tuttavia non s’è perso d’animo e, dopo aver lasciato sul posto lo zaino troppo pesante, s’è spostato trascinandosi come ha potuto per cercare un luogo dal quale chiamare i soccorsi. Ha impiegato circa quattro ore, sotto la pioggia e con il buio che stava arrivando, ma alla fine ce l’ha fatta: ha trovato il segnale e contattato finalmente il 112.

A quel punto è stato localizzato dalla centrale operativa del soccorso alpino che ha inviato nella zona sei operatori più i vigili del fuoco. L’infortunato è stato raggiunto verso le 23 tra il Borgo di Costa e la chiesetta di Sant’Antonio Abate a 650 metri di quota. Il botanico è stato portato a valle con una barella di sicurezza e dopo la mezzanotte è stato finalmente consegnato alle cure dei soccorritori del 118 che l’hanno trasferito in ospedale con l’ambulanza.