Carpenedolo: 14enne cade da sette metri per recuperare il pallone

(red.) Spericolato, ma fortunato. E’ stato ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Civile di Brescia ma sembra che non rischi la vita il ragazzo 14enne di Carpenedolo che sabato pomeriggio in via Michelangelo è caduto da sette metri di altezza, precipitando a terra dal tetto di un capannone dove era salito per recuperare il pallone da calcio. Per sua fortuna non ha battuto la testa ed è finito sul prato che ha in parte assorbito il colpo evitandogli conseguenze più gravi di qualche frattura.

Il giovanissimo stava giocando a calcio con alcuni coetanei quando il pallone è stato lanciato per errore sul tetto del capannone. Il ragazzo è salito per recuperarlo, ma qualcosa, forse una lastra di plastica, ha ceduto facendolo precipitare. Sono arrivati i carabinieri, i soccorritori del 118 e i Vigili del fuoco. Il ferito è stato trasferito con l’elicottero al Pronto soccorso del nosocomio cittadino.