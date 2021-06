Strappa la catenina e prende a pugni la vittima: in manette

(red.) Gli agenti della Squadra Volante della questura di Brescia sono intervenuti nella zona di via Fratelli Ugoni dopo la segnalazione di una rapina arrivata con la chiamata di un uomo al 112. La vittima ha riferito agli agenti di essere stato rapinato mentre passeggiava con il cane: un malvivente lo aveva aggredito alle spalle prendendolo per il collo con una mano mentre con l’altra gli strappava violentemente la catenina di oro giallo. Poi, visto che opponeva resistenza, lo aveva anche preso a pugni.

Il rapinatore era stato inseguito dalla vittima e da alcuni passanti, ma era riuscito a dileguarsi facendo perdere le tracce. Gli agenti della Squadra Volante sono riusciti a ricostruire in breve tempo i fatti accaduti e a raccogliere le testimonianze, dando avvio alle ricerche in zona del fuggitivo. L’uomo è stato così bloccato dopo circa un’ora in via Martino Franchi.

Riconosciuto dalla vittima e da un testimone, il sospetto autore della rapina è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto. A suo carico sono emersi numerosi precedenti di polizia anche specifici. L’udienza dinanzi al Gip di Brescia ha convalidato il fermo ed è stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere in attesa del giudizio.