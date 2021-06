Palazzolo, incendio in appartamento: inquilina salvata dai vigili del fuoco

(red.) Alle ore 22 circa di mercoledì 2 giugno, la sala operativa dei vigili del fuoco di Brescia è stata attivata per un incendio in un appartamento a Palazzolo Sull’Oglio. Sono state inviate due squadre con il supporto di uno snorkel e di un’autoscala. All’interno dell’abitazione era presente una signora disorientata e con un principio di intossicazione; tratta in salvo è stata affidata alle cure del 118.