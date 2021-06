Mantova, centauro bresciano grave dopo caduta in gara da motocross

(red.) Nel pomeriggio di ieri, mercoledì 2 giugno, un bresciano di 32 anni è rimasto gravemente ferito in una caduta dalla sua moto da cross mentre stava partecipando a una gara del campionato regionale della disciplina sportiva per la categoria Expert Rider all’impianto di Migliaretto di Mantova. E’ accaduto poco prima delle 17 quando il centauro aveva ormai concluso l’ultimo giro e gli restavano solo pochi metri da percorrere prima di giungere al traguardo. Ma a un certo punto, forse per un malore o la stanchezza della gara, il motociclista ha perso il controllo della due ruote ed è stato sbalzato a terra, poi colpito dalla propria stessa moto.

A causa del colpo, è rimasto fermo in mezzo alla pista riportando un grave trauma cranico e si sospettano anche lesioni spinali. Subito gli organizzatori della gara hanno compreso la gravità dell’incidente e hanno attivato i soccorsi già presenti nell’impianto sportivo a supporto della gara. Ma si è reso necessario anche l’intervento dell’elicottero decollato da Brescia e che lo ha trasportato in codice rosso all’ospedale Civile dove si trova ricoverato in prognosi riservata. L’accaduto è al vaglio dei carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di Mantova.