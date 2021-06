Carpenedolo, 14enne ferito in via Dante: si indaga sull’aggressione

(red.) Erano circa le 12,30 di ieri, mercoledì 2 giugno, quando alla centrale operativa del 112 è arrivata una richiesta di invio dei mezzi di soccorso in via Dante Alighieri a Carpenedolo, nella bassa bresciana, a causa di un ragazzino di 14 anni rimasto ferito durante un’aggressione. Sul posto, insieme a un’ambulanza proveniente dalla vicina provincia di Mantova, sono giunti anche i carabinieri della compagnia di Desenzano del Garda. Il giovane, di origine marocchina, aveva una vistosa ferita alla testa e aveva perso sangue.

Dal luogo della presunta aggressione è emerso il lancio di una pietra all’indirizzo del 14enne, ma alcuni testimoni presenti nella via in quei minuti dicono di non aver notato nulla di particolare. In ogni caso, il giovane è stato trasportato in codice giallo al pediatrico dell’ospedale Civile di Brescia per un trauma cranico, mentre i militari convocheranno in caserma quanti potrebbero aver partecipato o visto quell’aggressione e fornire elementi aggiuntivi.