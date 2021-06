Brescia, minaccia e molesta operatori dell’Adl Zavidovici: denunciato

(red.) Per diverso tempo si è rivelato una minaccia per gli operatori dell’associazione solidaristica, ma ora rischia grosso dopo essere stato segnalato ai carabinieri. Tutto questo succede a Brescia e protagonista in negativo della vicenda è uno straniero che ha fatto parte del progetto di accoglienza dell’Ambasciata Democrazia Locale Zavidovici.

Il diretto interessato aveva concluso la propria esperienza con il sodalizio, ma avrebbe continuato a minacciare e molestare alcuni operatori pretendendo un alloggio, permesso di soggiorno e soldi. Una situazione che ha portato le vittime a dover cambiare abitudini, a partire dal fatto di entrare nella sede dell’associazione da ingressi diversi rispetto a quello principale. Più volte è stato chiesto anche l’intervento delle forze dell’ordine e l’altro giorno, martedì, è successo di nuovo portando i carabinieri a denunciarlo per stalking.