Tremosine, ritrovata viva l’anziana scomparsa dalla casa di riposo

(red.) Ritrovata viva stamattina la donna di 86 anni, ospite della casa di riposo locale, che si era allontanata dalla struttura ieri sera, senza più rientrare. Dopo la segnalazione della scomparsa, intorno alle 19:30, sono partite le ricerche; impegnate le squadre del Cnsas, V Delegazione Bresciana, Stazione di Valle Sabbia, insieme con i Vigili del fuoco, le forze dell’ordine e la Protezione civile. Una quarantina in tutto i soccorritori impegnati. Erano presenti anche i cani molecolari del Cnsas.

Le ricerche sono andate avanti per tutta la notte e stamattina, intorno alle 8, c’è stato il ritrovamento. La donna si era diretta lungo un sentiero, per circa un chilometro, oltre il cimitero. È stata portata in ospedale in codice rosso per accertamenti con l’elicottero di Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) di Brescia.