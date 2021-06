Tremosine, dalla lite spunta anche un coltello: ferito un uomo

(red.) Ieri pomeriggio, martedì 1 giugno, è dovuto intervenire anche l’elisoccorso a Tremosine, sull’alto lago di Garda bresciano, a causa di una lite che ha visto anche spuntare un coltello. E’ accaduto all’interno di un locale a Vesio, frazione del paese, dove i contendenti sarebbero arrivati prima allo scontro verbale e poi a quello fisico. Tanto che uno dei due ha estratto una lama con cui ha colpito con una serie di fendenti a una spalla e alla schiena un uomo.

Viste le conseguenze in cui era degenerata la situazione, si è reso necessario allertare i soccorsi al 112. Il ferito, per fortuna non in condizioni gravi, è stato trasportato in volo in ospedale, mentre chi lo ha colpito sarebbe già stato identificato e denunciato per gravi lesioni. A indagare sulla dinamica sono i carabinieri della compagnia di Salò.