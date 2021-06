Montichiari e Calcinato, discariche nel mirino dei ladri di rame

(red.) Le discariche si aggiungono tra gli obiettivi dei ladri criminali interessati dalle grandi quantità di rame che si trovano all’interno dei sistemi di funzionamento e dell’illuminazione delle cave. Ne sanno qualcosa Montichiari e Calcinato, tra l’hinterland e la bassa bresciana, che nell’arco degli ultimi due giorni precedenti a martedì 1 giugno, come dà notizia Bresciaoggi, sono finite nel mirino. Il primo colpo, riuscito, è andato a segno nella bassa dove sabato notte 29 maggio i malviventi hanno colpito alla Cava Verde in località Rò.

Qui sono in corso i lavori di chiusura e messa in sicurezza della cava dopo aver concluso da tempo di portare i rifiuti, ma i ladri non hanno demorso nel rubare mezza tonnellata di rame dall’impianto di illuminazione e per poi fuggire. Di certo i danni sono stati ingenti, tanto che i rappresentanti della discarica dovranno mettere mano all’intero sistema. La notte successiva, quella tra domenica 30 e ieri, lunedì 31 maggio, forse la stessa banda ha colpito anche a Calcinatello ai danni di un’azienda che smaltisce rifiuti. Ma in questo caso il sistema di allarme è scattato e li ha fatti fuggire a mani vuote tra le campagne.