Tentata rapina a donna conosciuta on line: denunciato 49enne

(red.) Al termine di attività d’indagine, i Carabiniere della Stazione di Darfo Boario Terme hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Brescia un 49enne ritenuto responsabile di aver tentato di rapinare una donna conosciuta su un sito di incontri on line.

I fatti risalgono al febbraio del 2021. L’uomo si era presentato nell’appartamento della donna; dopo le iniziali formalità, aveva estratto una pistola, intimando alla vittima di consegnare tutti i soldi che aveva in casa.

Dopo aver rovistato negli armadi e nei cassetti, non avendo trovato nulla di valore, si allontanava a piedi dall’abitazione, facendo perdere le proprie tracce. Ricevuta la denuncia i militari, anche sulla base della puntuale descrizione fornita dalla donna, sono riusciti a risalire al 49enne.

I carabinieri hanno poi dato esecuzione ad una perquisizione domiciliare nella sua abitazione, delegata dalla Procura della Repubblica di Brescia, sottoponendo a sequestro penale gli abiti che l’indagato aveva utilizzato durante il tentativo di rapina, oltre a una pistola scacciacani, ovvero l’arma utilizzata per minacciare la donna.