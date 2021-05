Pusher preso a Manerbio con 5 dosi di coca nelle mutande

(red.) La Stazione Carabinieri di Manerbio ha tratto in arresto per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti del tipo cocaina e hashish un cittadino marocchino 26enne residente ad Alfianello, regolare sul territorio italiano, operaio, pregiudicato per analogo reato.

Nel corso di un servizio coordinato di controllo del territorio delle piazze cittadine interessate dal fenomeno della movida giovanile, è stato fermato, a Manerbio, presso il parco Padre Marcolini, in sosta a bordo di una Golf. L’immigrato da qualche tempo bazzicava la zona e i militari se ne erano accorti: infatti lo scorso sabato hanno deciso di sottoporlo a un controllo. Gli agenti gli hanno trovato nascoste negli slip 5 dosi di cocaina, la successiva perquisizione presso l’abitazione di Alfianello, ha permesso di rinvenire 238 grammi di hashish, bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. Immediatamente arrestato stamane è stato portato innanzi al GIP di Brescia che ha convalidato l’arresto ed in rito direttissimo condannato l’uomo a un anno due mesi di reclusione con sospensione della pena.