Saviore dell’Adamello, pastore colpito da una capra precipita nel bosco

(red.) Questa mattina, sabato 29 maggio, un pastore di 57 anni che stava controllando il proprio gregge di pecore sui monti sopra Valle di Saviore dell’Adamello, in Valcamonica, nel bresciano, è rimasto vittima di un infortunio. Mancavano pochi minuti alle 9 e l’uomo sarebbe stato colpito da uno degli animali.

A causa di quel colpo, il pastore è precipitato in una zona boschiva in località Cüs – La Rasega. In qualche modo si è riusciti ad allertare i soccorsi al 112 e muovendo sul posto, pur in una zona impervia, le squadre del soccorso alpino, i vigili del fuoco, i carabinieri della compagnia di Breno e anche l’elicottero decollato da Sondrio. Il pastore è stato imbarcato in codice giallo a bordo del velivolo e condotto in ospedale a Brescia. Le sue condizioni non desterebbero preoccupazioni per la sua vita.