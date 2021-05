Salò, maxi rissa tra giovani. Comune potenzia piano di controlli

(red.) L’altra sera, giovedì 27 maggio, l’immagine turistica che da sempre accompagna Salò, sul lago di Garda bresciano, ha rischiato di essere sbiadita da quanto accaduto nel centro storico e in un periodo in cui proprio nella località sono tornati anche i primi turisti. E’ successo, come dà notizia il Giornale di Brescia, intorno alle 23,30, quindi in pieno orario di coprifuoco, quando una ventina di giovani, probabilmente dopo aver alzato troppo il gomito, si sono ritrovati nella zona del municipio e dove è scoppiato un litigio.

Subito dopo è avvenuta una maxi rissa tra calci e pugni e persino un lancio di bottiglie di vetro. Chi ha assistito a quanto stava accadendo ha subito allertato le forze dell’ordine facendo arrivare i carabinieri, ma i giovani sono scappati senza farsi intercettare. Ora Salò, anche in vista del pieno della stagione turistica che riparte e visto che questi episodi non sono nuovi, sta predisponendo un piano di potenziamento dei controlli.