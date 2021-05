Brescia, 16enne aggredito in via X Giornate: denunciati due coetanei

(red.) Era lo scorso sabato 15 maggio, nella prima serata, quando un ragazzo di 16 anni venne trovato a terra ferito in via X Giornate, nel pieno centro storico di Brescia. A distanza di due settimane, gli agenti della Polizia locale sono riusciti a ricostruire i fatti portando alla denuncia di un ragazzo e una ragazza, entrambi di 16 anni. Attraverso le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza sul posto e le testimonianze di chi era presente, si è riusciti a chiudere il cerchio.

Secondo una ricostruzione, il 16enne ferito avrebbe avuto un incontro in piazza Vittoria con un’altra persona, forse per chiarirsi dopo fatti accaduti in precedenza. Ma tra i due sarebbero volate di nuovo parole grosse e l’interlocutore del 16enne avrebbe chiamato altri amici. A quel punto il giovane sarebbe fuggito verso via X Giornate facendosi inseguire.

In quel momento un coetaneo, cioé uno dei due denunciati, lo avrebbe spinto contro una vetrina di un negozio e poi lasciato a terra e continuando a colpire, in seguito anche da una ragazza, cioé la seconda denunciata. Tutto il materiale è ora a disposizione della procura minorile. A causa di quell’aggressione il 16enne ferito era stato ricoverato in ospedale.