Peschiera, giovane bresciano tra i feriti di una maxi rissa di sera

(red.) L’altra sera, mercoledì 26 maggio, un ragazzo bresciano di Desenzano insieme ad altri due amici sono rimasti feriti dopo una rissa tra giovani scoppiata a Peschiera del Garda, lungo la sponda veronese del lago. Non è chiaro cosa abbia dato il via allo scontro e su questo sono al lavoro i carabinieri, ma di certo il bresciano è quello che ha subito le conseguenze peggiori. E’ successo intorno alle 22,30, circa mezzora prima del coprifuoco, quando una discussione è finita in rissa. Il desenzanese, che ha riportato un taglio e altre lesioni, era stato trasportato all’ospedale Borgo Trento di Verona, mentre gli altri due amici, poi subito dimessi, erano stati condotti all’ospedale di Peschiera.