Piccolo incendio al Gigante di via Valcamonica, nessun ferito

(red.) Qualche disagio, nel pomeriggio, in via Valcamonica a Brescia. Alle 17 circa, due squadre del comando dei Vigili del Fuoco di Brescia sono state allertate per un incendio presso il Centro Commerciale dove ha sede Il Mio Gigante. In supporto è stata inviata un’autoscala.

Il rogo, fortunatamente senza gravi conseguenze, ha interessato una copertura esterna immediatamente spenta e bonificata dalla prima squadra arrivata in posto. Non si segnalano feriti.