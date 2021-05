Gussago, 68enne si ferisce alle gambe con una motosega in giardino

(red.) Stamattina, mercoledì 26 maggio, un uomo di 68 anni è rimasto gravemente ferito a causa di un infortunio in via Achille Cadeo a Gussago, in Franciacorta, nel bresciano. Secondo una prima ricostruzione, intorno alle 10, l’uomo stava lavorando nel giardino della propria villetta insieme al fratello e con l’uso di una motosega. A un certo punto, per cause da accertare e durante la manovra di taglio, l’utensile ha colpito il 68enne alle gambe provocandogli gravi ferite.

Proprio il fratello che era con lui e accertata la gravità dell’accaduto, ha allertato i soccorsi al 112 facendo arrivare sul posto un’ambulanza della Croce Rossa di Palazzolo, i carabinieri della compagnia di Gardone Valtrompia e anche l’elicottero proveniente da Bergamo. L’uomo è stato quindi imbarcato a bordo del velivolo in codice rosso verso l’ospedale Civile di Brescia.