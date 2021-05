Tir e bus, controlli della Polstrada sui furbetti del cronotachigrafo

(red.) Tispol è una rete di cooperazione tra le Polizie Stradali nata nel 1996 sotto l’egida dell’Unione Europea, alla quale aderiscono tutti i paesi membri, tranne la Grecia e la Slovacchia, oltre alla Svizzera, la Serbia, la Turchia e la Georgia.

Lo scopo di questa campagna è di intensificare i controlli da parte delle Polizie Stradali di tutta Europa, sui mezzi pesanti adibiti al trasporto merci, degli autobus e dei veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose, sia d’immatricolazione nazionale sia straniera, con particolare attenzione alla verifica dello stato psicofisico dei conducenti , dei limiti di velocità .

Nel periodo tra il 10 e il 16 maggio 2021, la Sezione Polizia Stradale di Brescia ha predisposto una serie di controlli che hanno interessato le arterie autostradali e di grande comunicazione ubicate nel territorio di propria competenza.

Sono state impiegate 148 pattuglie, i veicoli controllati sono stati 308, 12 le violazioni per norme comportamentali, 27 per violazione del Regolamento della Comunità Europea e 29 sulle inefficienze del carico e merci pericolose.

In particolare sono caduti nella rete dei controlli due conducenti. Il primo circolava senza aver inserito la carta nel dispositivo di controllo evitando la registrazione dei tempi di guida. Nel secondo episodio, il conducente veniva ‘pizzicato’ con il cronotachigrafo alterato con l’intento di eludere velocità e tempi di guida del viaggio.

Per loro, oltre alla sospensione della patente di guida, una sanzione amministrativa di 1.732 euro.