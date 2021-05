Montichiari, la piazza diventa un ring per giovani: arrivano i carabinieri

(red.) L’altra sera, sabato 22 maggio, la centrale piazza Treccani a Montichiari, nella bassa bresciana, si è trasformata in un ring per decine di giovanissimi, forse ubriachi, che si sono ritrovati per creare scompiglio. Come riporta Bresciaoggi, sono volati urla e insulti, per poi finire in una maxi rissa tra gruppi di ragazzi del paese, ma anche di Calcinato e da Castiglione delle Stiviere.

I residenti, infastiditi da quanto stava accadendo, hanno allertato i carabinieri facendo giungere quelli della stazione locale. Ma i ragazzi sono tutti fuggiti nelle altre vie e ora si stanno esaminando le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza sul posto per cercare di risalire ai componenti.