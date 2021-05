Giovani vandali si scatenano sul treno partito da Brescia verso Milano

(red.) L’altro pomeriggio, sabato 22 maggio, un treno che era partito dalla stazione di Brescia e diretto a Milano Greco Pirelli non è mai arrivato alla destinazione meneghina dopo che diversi ragazzi passeggeri del convoglio si sono “divertiti” a fare i vandali. A bordo del treno, i giovani hanno rotto un bagno e anche messo mano ai frangivetri dove si trovano i martelli di sicurezza.

Una situazione che ha indotto il capotreno a disporre a fermata alla stazione di Treviglio Centrale dove sono arrivati, in precedenza allertati, gli agenti della Polfer, quelli della Polizia di Stato e i carabinieri. Ma al momento dell’apertura delle porte, i ragazzini sono fuggiti facendo perdere le tracce. Solo alcuni sono stati identificati in via di essere denunciati. Per quei fatti, la compagnia ferroviaria Trenord ha dovuto fermare il convoglio per quasi un’ora.