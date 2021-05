Rovato, Polizia locale sventa borseggio nel parcheggio del market

(red.) Il varco dotato di telecamere di sorveglianza all’ingresso di Rovato, in Franciacorta, nel bresciano, è stato decisivo per consentire agli agenti della Polizia locale di sventare un borseggio. E’ accaduto l’altra mattina, giovedì 20 maggio, quando gli operatori hanno ricevuto un’allerta per l’arrivo di un’auto – una Citroen C3 – la cui targa risultava inserita tra i mezzi confiscati. A quel punto gli agenti hanno intercettato la vettura nel parcheggio di un supermercato e mentre gli occupanti stavano per entrare in azione.

Il trucco perpetrato da due peruviani di 35 e 40 anni residenti in provincia di Milano era sempre lo stesso. Il conducente in auto avvicinava le clienti del market con la scusa di chiedere informazioni, mentre il complice, senza farsi vedere, rubava la borsetta alle vittime per poi darsi alla fuga. Ma stavolta non sono andati a segno. Entrambi sono stati condotti al comando per essere identificati e il loro veicolo è stato sequestrato.