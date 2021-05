Travagliato, colpito da malore cade nella piazza centrale del paese

(red.) Nel primo pomeriggio di ieri, mercoledì 19 maggio, un uomo di 66 anni collaboratore del Comune è rimasto vittima di un grave malore in piazza Libertà a Travagliato, nella bassa Franciacorta, nel bresciano. E’ successo pochi minuti prima delle 14 quando a un certo punto, nella piazza principale del paese, si è notato l’uomo che crollava a terra e restando incosciente. La prima ad assisterlo è stata una signora che gli ha praticato il massaggio cardiaco e nel frattempo sono stati allertati i soccorsi.

Sul posto è giunta l’automedica con due ambulanze anche del paese, insieme ai carabinieri della compagnia di Chiari. La sensazione è che il 66enne sia stato colpito da un infarto e per questo motivo è stato usato il defibrillatore per rianimarlo. Subito dopo è stato trasportato in codice rosso alla Poliambulanza di Brescia dove le sue condizioni sarebbero gravi.