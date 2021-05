Sequestro, rapina e lesioni: triplice arresto dei carabinieri di Desenzano

(red.) Sequestro di persona, rapina aggravata, lesioni personali in concorso di persone: questi i capi di accusa per 3 persone, due italiani, di cui uno di origini cinesi e l’altro marocchine, ed uno tunisino, arrestati nella mattinata di mercoledì 12 maggio dai Carabinieri del Comando Compagnia di Desenzano del Garda. Le indagini condotte nell’immediatezza dei fatti dai militari del Norm della Compagnia Carabinieri di Desenzano del Garda, hanno permesso di raccogliere elementi di prova inconfutabili: grazie alle testimonianze, alla visione delle telecamere di videosorveglianza e all’attività di controllo del territorio, è stato possibile ricostruire i fatti nella sua completezza.

La vittima, un italiano di 24 anni, doveva incontrarsi con un suo amico nel Comune di Desenzano del Garda per saldare alcuni debiti: ad attenderlo all’appuntamento, invece, si sono presentati i suoi aguzzini che dopo averlo trascinato fuori dalla propria auto, una volta percosso e spruzzato con della sostanza irritante negli occhi, sono riusciti a caricarlo su un’altra autovettura e lasciare velocemente il luogo del sequestro. Durante il tragitto sono continuate le violenze sul povero malcapitato, anche con minacce di arma da taglio: incappucciato con un berretto e reso domo al volere dei sequestratori, gli venivano sottratti soldi e cellulare.

Giunti nel Comune di Bedizzole, la vittima ha pensato che la folle esperienza fosse terminata. Invece i tre carcerieri con forza lo hanno fatto scendere dal mezzo e lo hanno trascinato nel piazzale di una cascina poco distante e hanno iniziato nuovamente a percuoterlo con calci e pugni sul corpo e sul volto, giustificando tale azione con la richiesta di ulteriore denaro. Successivamente, dopo avergli rubato il cellulare, un orologio ed il portafogli, si sono dati alla fuga. Una volta individuati e identificati gli autori dei fatti, sono state svolte le operazioni di perquisizioni personali e domiciliari a carico degli indagati rinvenendo quanto sottratto alla vittima ed acquisendo ulteriori elementi indiziari per l’assunzione di responsabilità. La vittima, dopo le cure sanitarie ricevute, è stato dimesso con alcuni giorni di prognosi per le contusioni riportate dall’aggressione.

Sul posto, i militari hannno trovato il berretto e il coltello utilizzato per le minacce. A conclusione dell’intensa e celere attività dei carabinieri, W.G. e A.A sono stati tratti in arresto in flagranza di reato. H.S., il terzo autore, rintracciato il giorno successivo, è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto da parte della polizia giudiziaria. Gli arrestati sono stati subito tradotti al carcere cittadino dove si è svolta l’udienza di convalida, al termine della quale il Giudice ha disposto che i tre soggetti rimangano ristretti in custodia cautelare.