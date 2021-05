Manerbio, denuncia una (falsa) aggressione: sanzionato

(red.) Non si capisce cosa sia passato per la testa di un 31enne residente a Manerbio, nella bassa bresciana, che lunedì sera 17 maggio ha chiesto l’intervento dei carabinieri denunciando un’aggressione per opera di due malviventi. Peccato che quell’episodio non si fosse mai verificato. Alla richiesta di un intervento in via Cremona, si sono presentati i militari della compagnia di Verolanuova e anche un’ambulanza della Croce Bianca. E subito i soccorritori avevano notato che il 31enne non riportava alcuna ferita. I carabinieri, sospettando qualcosa, gli hanno chiesto di raccontare i dettagli di quella presunta aggressione. Lite che, infatti, non si era mai verificata, mentre l’uomo era ubriaco in pieno orario di coprifuoco. Per questo motivo è stato sanzionato.