Brescia, forte odore di gas in via Manara: famiglia evacuata

(red.) Si è rischiata quella che poteva essere una tragedia, se la situazione non fosse stata presa in tempo, quella avvenuta nelle ore precedenti a mercoledì 19 maggio tra via Manara e via Milano a Brescia, in città. Nella tarda serata, una famiglia che abita al primo piano di uno stabile ha avvertito un forte odore di gas proveniente dai piedi del palazzo, dove si trova un bar.

Quindi, è scattata in modo immediato l’allerta ai vigili del fuoco e ai carabinieri che hanno raggiunto il posto. L’intera famiglia è stata evacuata, mentre si è accertato che la perdita di gas derivava dalla caldaia del locale. Tutte le tubature, per motivi di sicurezza, sono state chiuse. La famiglia ora è costretta a rimanere fuori casa in attesa che la proprietà metta mano alla risoluzione del problema e alla messa in sicurezza. In ogni caso e per fortuna non si è registrato alcun intossicato.