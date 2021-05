Escursionista bresciana cade sulle Dolomiti a Cortina: soccorsa

(red.) Nel fine settimana appena trascorso, tra sabato 15 e domenica 16 maggio, un’escursionista 41enne bresciana di Carpenedolo è rimasta vittima di un infortunio in montagna, sulle Dolomiti. Attrezzata di tutto punto, all’improvviso la donna avrebbe perso l’equilibrio mentre percorreva un sentiero in provincia di Belluno e diretto a un lago di montagna.

Così facendo, la 41enne è caduta per alcune decine di metri, ma è riuscita in qualche modo ad aggrapparsi alla vegetazione evitando di finire a terra in gravi condizioni. Gli amici che erano con lei per l’escursione hanno allertato i soccorsi muovendo il Soccorso alpino della Guardia di Finanza di Cortina d’Ampezzo e l’elicottero del 118 da Pieve di Cadore. La sfortunata escursionista è stata medicata sul posto e poi trasportata in volo all’ospedale di Cortina.