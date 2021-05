Temù, nessuna traccia di Laura Ziliani: le ricerche sono sospese

(red.) Di Laura Ziliani, l’ex vigilessa camuna di Temù scomparsa da casa dallo scorso 8 maggio, non si è trovata alcuna traccia e per questo motivo le ricerche sono state sospese. E’ stato deciso dal tavolo di coordinamento tra la prefettura di Brescia e gli uomini in campo l’altra sera, sabato 15 maggio, dopo una maxi battuta di ricerca. In quell’occasione sono stati impegnati centinaia di addetti al soccorso tra Soccorso alpino, vigili del fuoco e quelli specializzati, ma anche la Guardia di Finanza, la Protezione Civile e numerosi cittadini.

E visto che non è emerso alcun elemento in una settimana di ricerche, è stata disposta la sospensione, anche se un’unità della Protezione Civile rimarrà attiva a Temù. Per questo motivo ora l’appello è rivolto a chiunque vedesse in giro la donna, di allertare il 112 o le forze dell’ordine. Nella sola giornata di sabato 15 sono stati controllati 91 settori per oltre 2 mila chilometri e anche i sentieri di Monte Calvo, Sommalbosco e Valzeroten che l’ex vigilessa frequentava.