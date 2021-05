Cronache (nere) di un sabato ‘normale’ in centro città

(red.) Quello che si temeva è accaduto. E’ successo di tutto nel primo vero sabato di libertà e riapertura dei locali, sia pure con il limite della permanenza all’esterno. Più la giornata è andata avanti, più lo scarso senso civico e la voglia di stare in giro, aggiunti all’alcol, hanno provocato effetti dirompenti sul comportamento di centinaia di giovani e giovanissimi bresciani, spesso animati soprattutto dalla volontà di trasgredire.

Per i primi episodi non c’è stato neppure bisogno di aspettare il buio e i controlli da parte di carabinieri, polizia locale e di Stato sono proseguiti per tutta la serata fino a notte.

Le cronache della città parlano di aggressioni e piccole risse, iniziate prima dell’ora di cena, quando le coppie e le famiglie sono andate a mangiare e il centro è rimasto in mano a gruppi di ragazzini in libera uscita.

Entro le 20 nel sabato cittadino erano già state segnalate diverse aggressioni, alcuni casi di minorenni ubriachi e persino una tentata rapina. Vi sembra un sabato normale?

Non si contano gli interventi delle numerose pattuglie delle forze dell’ordine presenti in centro anche in borghese, comunque non sufficienti per arginare i comportamenti incivili di troppi ragazzi, che non sono stati fermati neppure dalla pioggia caduta a tratti. Ecco alcuni casi e si tratta solo dei più eclatanti.

Intorno alle 18,30 il primo intervento in piazza Arnaldo di Polizia di Stato e Carabinieri per un 22enne albanese che si pestava con un altro giovane. Quando i due sono stati bloccati e identificati hanno rifiutato di essere medicati.

Sempre più o meno alle 19 una ragazzina di 13 anni, ubriaca tanto da non stare in piedi, è stata soccorsa in piazza Martiri di Belfiore e fatta accompagnare dal 118 al Pronto soccorso pediatrico del Civile per intossicazione etilica.

In via X Giornate, sotto i portici, dopo un diverbio un 15enne è stato picchiato dalla sua ex ragazza e dal nuovo fidanzato: Carabinieri e Polizia sul posto, allertati dai passanti, hanno fatto portare il poveraccio in ospedale. Le telecamere di sorveglianza – che abbondano in centro – daranno la possibilità di chiarire l’episodio.

L’episodio più grave, perché indicativo di un clima, è accaduto intorno alle 19 quando una pattuglia della Polizia Locale ha fermato un 15enne che cercava di scagliare la sedia di un bar contro un gruppetto di coetanei che stavano litigando in piazza Vittoria. Mentre i poliziotti cercavano di farlo entrare nell’auto di servizio per portarlo al comando, alcune decine di ragazzini, forse una cinquantina, hanno circondato gli agenti.

Volevano far liberare il compagno, gridando e vociando con toni aggressivi perché chiedevano che non fosse portato in via Donegani. Hanno dovuto intervenire alcune altre pattuglie – anche della Polizia di Stato e dei carabinieri – per calmare le acque e far allontanare i giovani. Il 15enne sarà probabilmente denunciato per rissa e resistenza.