Travagliato, chiuso per 10 giorni il bar della cocaina

Nell’ambito dell’operazione Cristallo e degli arresti eseguiti lo scorso martedì mattina dalla Squadra Mobile, è stata disposta, dal Questore della Provincia di Brescia, la sospensione dell’attività “Bar Alex” a Travagliato.

Uno degli arrestati era infatti il titolare del locale, che veniva utilizzato come base logistica per i traffici illeciti.

In particolare, le attività d’indagine tramite intercettazioni telefoniche e ambientali con l’installazione di una telecamera davanti al bar, hanno permesso di dimostrare come il bar fosse luogo d’incontro dei vari soggetti appartenenti al gruppo criminoso.

Il Questore ha quindi disposto la chiusura dell’esercizio commerciale per il periodo di 10 giorni.