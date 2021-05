Bedizzole, rapina con coltello: si fa derubare il portafoglio

(red.) Dalla sera di martedì 11 maggio i carabinieri bresciani della compagnia di Desenzano del Garda stanno indagando su quanto accaduto a Bedizzole. Infatti, come dà notizia Bresciaoggi, un uomo di 45 anni ha denunciato di essere stato vittima di una rapina armata di coltello da parte di un bandito solitario che lo ha minacciato e facendosi consegnare il portafogli.

I fatti si sono consumati in via Monteroseo e il ladro è poi fuggito facendo perdere le proprie tracce. A questo punto le forze dell’ordine stanno seguendo gli elementi per fermare il malintenzionato, ma anche cercare di capire se dietro quella rapina ci sia altro.