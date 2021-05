Torbole Casaglia, bambino schiacciato da un mobile: trauma cranico

(red.) Questa mattina, giovedì 13 maggio, un bambino di soli 2 anni ha riportato un trauma cranico dopo essere rimasto ferito alla testa da un mobile mentre si trovava con la madre nell’abitazione di Torbole Casaglia, nel bresciano. E’ successo intorno alle 8 quando il piccolo si sarebbe arrampicato su un mobiletto in bagno e questo lo avrebbe schiacciato.

Il bambino è sempre rimasto cosciente, ma per sicurezza la madre, dopo aver allertato il 112, stava portando il figlio in ospedale. A metà strada, in territorio di Castel Mella, il bimbo è stato affidato alle cure dei soccorritori a bordo di un’ambulanza e trasportato in codice giallo al pediatrico dell’ospedale Civile di Brescia. Per ricostruire le cause dell’infortunio domestico si sono mossi anche i carabinieri della compagnia cittadina.