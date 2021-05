Manerbio, bambino cade dalla finestra di casa: è grave in ospedale

(red.) A metà mattina di ieri, mercoledì 12 maggio, un bambino di 3 anni è precipitato dal davanzale della finestra della sua cameretta a Manerbio, nella bassa bresciana. E’ successo dopo le 11 in un appartamento al primo piano in via San Faustino nel momento in cui la madre del piccolo era impegnata nelle faccende domestiche. Il bambino, di origine somala, sarebbe salito dal proprio lettino per poi arrampicarsi al davanzale e muoversi sui piedi. Ma avrebbe perso l’equilibrio ed è precipitato nel vuoto, cadendo sul marciapiede sottostante dopo un volo di alcuni metri.

Sono stati i passanti per primi ad accorgersi di quel bambino che piangeva a terra e subito allertando i soccorsi, oltre alla madre. Sul posto sono intervenute le ambulanze e i carabinieri della compagnia di Verolanuova per ricostruire l’accaduto. Il bambino, sempre rimasto cosciente, è stato poi trasportato in codice rosso all’ospedale di Manerbio.

Ma con il trascorrere delle ore le condizioni si sono aggravate disponendo per lui il trasferimento in elicottero al Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Ovviamente, aspettando e sperando che il bimbo possa migliorare seppure sia ancora in prognosi riservata, si valuteranno le eventuali responsabilità della madre per la mancata osservanza del figlio.