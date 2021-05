Lago di Garda, motoscafo affonda: salvato gruppo di turisti austriaci

(red.) Nel primo pomeriggio di ieri, mercoledì 12 maggio, un gruppo di quattro turisti austriaci, di cui un bambino di 4 anni, sono rimasti vittime di una disavventura sul lago di Garda e che per fortuna si è risolta con il lieto fine. La piccola comitiva aveva noleggiato un motoscafo al cantiere nautico di Gargnano per trascorrere qualche ora all’insegna della navigazione sul Garda. Ma a un certo punto qualcosa non è andato per il verso giusto – è da chiarire – così il natante si è ribaltato ed è affondato.

Ma per fortuna poco prima che i quattro finissero in acqua, nella zona davanti alle spiagge di Sirmione e Lazise, tra la sponda bresciana e veronese, è partita una chiamata con il cellulare per attivare i soccorsi. Per circa mezzora i turisti austriaci, aggrappati ai cuscini e il bambino con indosso il giubbotto salvagente, sono stati in preda alle onde e comprensibilmente preoccupati del rischio di non essere trovati.

In loro soccorso si sono mossi i carabinieri di Peschiera del Garda che hanno attivato la Guardia costiera di Salò, i vigili del fuoco anche con un elicottero da Bologna e la Squadra Nautica della Polizia di Stato di Peschiera. Tutti e quattro, stanchi e con un principio di ipotermia a causa dell’acqua fredda, sono stati recuperati e soccorsi verso il porto di Lazise. Da qui sono stati condotti, a bordo di un’ambulanza verso gli ospedali della zona solo per accertamenti.