Violenza a Brescia: accoltella persona in stazione e fugge

(red.) Bruttissimo episodio di violenza in stazione a Brescia. Nel pomeriggio di oggi, mercoledì 12 maggio, intorno alle 17,30, un immigrato è stato ferito da alcune coltellate nella piazza antistante alla stazione ferroviaria. Sembra che i fendenti siano stati vibrati da un secondo migrante, che dopo l’aggressione sarebbe scappato a piedi. Numerosi i testimoni presenti.

Il ferito, con tagli sulle mani e al volto, è stato soccorso da un’ambulanza e trasferito in ospedale. Non sarebbe in pericolo di vita. Le forze dell’ordine, intervenute sul posto con diverse squadre, sono alla ricerca dell’aggressore. Alcuni agenti stanno anche visionando le telecamere della zona, per raccogliere maggiori elementi.