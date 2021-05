Pilzone d’Iseo, grida di aiuto dal bosco: ricerche poi sospese

(red.) E’ stato un pomeriggio e serata di ricerche quello di ieri, lunedì 10 maggio, a Pilzone d’Iseo, nel bresciano, dove alcuni escursionisti che stavano percorrendo la strada Valeriana verso la rinomata panchina gigante del luogo hanno avvertito in modo distinto delle grida di aiuto che provenivano dal bosco. Subito si è mobilitata la macchina dei soccorsi con la presenza dei vigili del fuoco, dei carabinieri, due ambulanze, il Soccorso alpino, le unità cinofile e anche un elicottero che ha sorvolato la zona dall’alto. Tuttavia, quella voce di richiesta di aiuto, forse proveniente da qualche escursionista che si era infortunato, non è stata più udita. Le ricerche sono proseguite fino a tarda sera per poi essere sospese in mancanza di elementi.