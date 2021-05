Muscoline, esce di casa a piedi e non torna: si cerca Claudia Goffi

(red.) Non solo Laura Ziliani che si continua a cercare in Valcamonica o il mistero delle grida d’aiuto provenienti da un bosco a Pilzone d’Iseo. Da domenica 9 maggio in provincia di Brescia ci sono le ricerche in corso anche per trovare Claudia Goffi, 63 anni, che proprio domenica pomeriggio era uscita di casa a piedi a Muscoline, in Valsabbia, senza portare con sé il cellulare. Un testimone ha riferito di averla vista in via Papa Giovanni, poi più nessuna traccia.

A partire dal figlio che, dopo non essere riuscito a mettersi in contatto con la madre e non trovandola in casa, ha allertato le forze dell’ordine. Già domenica e anche ieri i carabinieri con la Polizia locale si sono messi al lavoro per cercarla, ma ora si è attivata anche la prefettura mobilitando la Protezione Civile provinciale con l’unita cinofila.

Il campo base è stato allestito in municipio da dove le ricerche sono riprese questa mattina, martedì 11 maggio, nonostante il maltempo. Al momento in cui la donna è uscita di casa indossava una t-shirt grigia e pantaloni lunghi scuri. Dal Comune lanciano l’appello per chiamare il 112 da parte di chiunque vedesse la donna.