Tavernole, anziano cade da bicicletta: soccorso in elicottero

(red.) Nel fine settimana appena trascorso tra sabato 8 e ieri, domenica 9 maggio, condizionato nel bresciano da diversi incidenti stradali, purtroppo anche mortali, un altro episodio si è verificato a Tavernole sul Mella, in alta Valtrompia. E’ successo l’altro pomeriggio, sabato 8 maggio, quando un uomo di 70 anni è caduto dalla bicicletta mentre stava percorrendo via Tavernola. E nella caduta, l’anziano ha colpito la testa a terra. Chi ha assistito alla caduta e si trovava sul posto di passaggio ha subito allertato i soccorsi al 112 facendo arrivare le ambulanze, ma anche l’elicottero da Bergamo. Il 70enne è stato quindi imbarcato a bordo del velivolo e trasportato all’ospedale Civile di Brescia in codice rosso. Gli agenti della Polizia stradale che si sono occupati dei rilievi e della ricostruzione della dinamica stanno cercando di capire le cause della caduta, forse un malore.