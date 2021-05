Inseguito in auto dalla Locale si nasconde nel parcheggio delle guardie

(red.) Un cittadino cingalese privo di patente al volante di una Audi A5 di proprietà di un parente non ha rispettato l’alt impostogli in via Calatafimi da una pattuglia della Polizia Locale di Brescia e ha cercato di sfuggire all’inseguimento delle guardie correndo in auto per le strade della città, qualche volta anche contromano per seminare i poliziotti.

Una corsa folle che avrebbe potuto provocare feriti o peggio, ma che per fortuna non ha avuto conseguenze per i passanti. La fuga è finita quando il cingalese s’è infilato in un parcheggio che si stava aprendo, facendo impennare l’Audi per la velocità, senza accorgersi che stava entrando proprio nel posto peggiore per lui: si trattava infatti nel parcheggio della Polizia Locale di Brescia.

Quando s’è reso conto di essersi infilato da solo nella trappola, l’uomo ha cercato di scappare a piedi e c’è stata una colluttazione con le guardie che l’hanno catturato, arrestandolo per resistenza a pubblico ufficiale. Processato sabato per direttissima, è stato condannato a dieci mesi.