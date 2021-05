Giovanissimi vandali in giro di notte danneggiano auto in città

(red.) Sono stati sorpresi dai carabinieri mentre, in pieno coprifuoco, giravano per via Amba d’Oro, in città, e con chiavi inglesi e sassi danneggiavano le auto in sosta. E’ accaduto sabato notte quando una pattuglia della Sezione Radiomobile impegnata nel controllo del territorio ha sorpreso quattro giovanissimi, tutti residenti a Brescia e di età compresa tra i 16 e i 20 anni, che giravano per il quartiere colpendo le automobili parcheggiate tra via Amba d’Oro e via Panoramica. Si è trattato di atti vandalici, effettuati senza alcun motivo: ne hanno fatto le spese sette autovetture con i vetri frantumati o danni alla carrozzeria.

I quattro ragazzi, si trovavano a bordo di una minicar e sono stati individuati grazie alla segnalazione di un residente che, svegliato dai rumori in piena notte, ha chiamato il 112. I quattro non sono riusciti a fuggire e, denunciati a piede libero per danneggiamento aggravato, sono stati anche multati con una contravvenzione di 400 euro ciascuno per il mancato rispetto delle norme anti-Covid, non potendo giustificare lo spostamento in orario notturno.

Stessa sorte è toccata ad un 27enne moldavo che è stato sorpreso nella vicina via Turati mentre circolava ubriaco alla guida della propria autovettura. Verbale amministrativo per la violazione delle norme anti-Covid ma anche una denuncia in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza, dal momento che il suo tasso alcolemico era di circa quattro volte superiore al massimo consentito dalla legge.