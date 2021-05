Bedizzole, giovani ubriachi all’assalto del pullman dopo il ricordo

(red.) E’ incredibile quanto avvenuto ieri sera, venerdì 7 maggio, in piazza Europa a Bedizzole, nel bresciano, subito dopo la commemorazione per ricordare il 15enne Yessin, il ragazzo che sabato scorso 1 maggio ha perso la vita in un tragico incidente stradale in moto a Calvagese della Riviera. Sul posto, in piazza, era presente un pullman che effettua i tragitti verso Brescia città e a un certo punto, probabilmente anche a causa dell’alcol, una folla di giovanissimi ha tentato l’assalto al mezzo per poter salire. Ne dà notizia il Giornale di Brescia.

E suo malgrado è finito vittima di quegli episodi l’autista che è stato insultato e minacciato e si è visto persino lanciare una bottiglia di birra. Ma non solo, perché uno dei presenti gli ha anche rubato le chiavi del mezzo e si è dovuto aspettare prima di poter partire, mentre alcuni dei giovani erano già a bordo del pullman. Il caso è stato segnalato ai carabinieri della compagnia di Desenzano del Garda chiamati a identificare i presenti e in vista dei provvedimenti conseguenti.