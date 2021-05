Brescia, tentano di entrare in un magazzino; quattro giovani denunciati

(red.) Ieri pomeriggio, giovedì 6 maggio, sono arrivate una serie di conseguenze per un gruppo di quattro ragazzini, tutti tra i 15 e 16 anni di origine straniera, che hanno creato scompiglio ai danni di un magazzino di abbigliamento gestito da cinesi in via Orzinuovi a Brescia. I titolari sono stati attirati da qualcosa che stava accadendo sul retro e dopo aver raggiunto lo spazio hanno notato i giovani forse intenti a rubare qualcosa. Tra l’altro, uno di loro ha anche estratto un taglierino minacciando uno dei proprietari.

L’allerta al 112 è stata immediata e sul posto sono arrivate le Volanti della Polizia che hanno bloccato la banda. Uno dei componenti ha anche avuto bisogno di essere medicato a causa dello scontro fisico durante quegli attimi concitati. Come risultato, i quattro sono stati denunciati anche per resistenza a pubblico ufficiale e, per quello che aveva mostrato l’arma bianca, anche per minacce.