Cellatica, cinque denunciati dopo la rissa post-incidente

(red.) Cinque persone denunciate e un teaser sequestrato è il primo risultato di quanto accaduto l’altra sera, martedì 4 maggio, in via Caporalino a Cellatica, in Franciacorta, nel bresciano. Il 118 aveva segnalato un semplice incidente stradale tra due auto, ma indagando è emerso anche altro. Lo scontro, in effetti, tra un’auto con a bordo quattro ragazzi e un’altra condotta da un 40enne e con il figlio accanto si era verificato.

Ma subito dopo si era accesa una discussione e addirittura una rissa, come ha riportato anche il Giornale di Brescia. E pare che uno dei giovani abbia cercato di usare il teaser contro il 40enne. In ogni caso, per tutti sono scattate le denunce. I carabinieri, anche attraverso le telecamere presenti nelle vicinanze del luogo dove è avvenuto il misfatto, stanno cercando riscontri alla testimonianza di uno dei ragazzi che ha detto di essere stato malmenato dall’adulto.