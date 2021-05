Bassa Bs e Valsabbia, motociclisti coinvolti in incidenti stradali

(red.) Nella giornata di ieri, domenica 2 maggio, diversi motociclisti sono rimasti vittime di incidenti stradali in provincia di Brescia, ma per fortuna senza riportare gravi conseguenze. Uno di questi è un 45enne che si stava muovendo in sella alla sua due ruote lungo la tangenziale 45 bis nel primo pomeriggio ed è caduto a terra. Ha riportato solo qualche trauma ed è stato portato in ospedale, poi subito dimesso.

Un altro incidente che ha coinvolto dei centauri è avvenuto lungo la strada tra Idro e Lavenone, in Valsabbia. In questo caso i motociclisti sono finiti a terra dopo un tamponamento. Uno di loro, un 34enne, ha avuto bisogno di essere portato all’ospedale Civile di Brescia per essere medicato, ma per fortuna le sue condizioni non destano pericoli.