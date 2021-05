Molotov di via Morelli, martedì l’interrogatorio degli arrestati

(red.) Si svolgerà martedì nel carcere di Brescia l’interrogatorio di Paolo Pluda e Nicola Zanardelli, i due no-vax accusati di aver lanciato il 3 aprile scorso due bottiglie molotov contro il centro vaccinale di via Morelli a Brescia e arrestati perché “gravemente indiziati di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi e porto e detenzione di armi da guerra”.

Pluda, classe 1970 abitante in città, e Zanardelli che è del 1969 e vive a Monticelli Brusati, sono stati identificati grazie alle immagini di varie telecamere di sorveglianza, alcune delle quali li riprendevano mentre preparavano gli ordigni a un distributore di benzina.

Entrambi incensurati, negli ultimi mesi non hanno mancato di manifestare sui social idee negazioniste sulla pandemia, contrarie ai vaccini, attaccando la gestione dell’emergenza Covid.