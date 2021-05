Brescia, nella notte giù un cornicione in via San Francesco

(red.) Alle 2,40 della notte tra sabato e domenica 2 aprile, una squadra del comando provinciale dei Vigili del fuoco è intervenuta a Brescia in via San Francesco d’Assisi per mettere in sicurezza un cornicione pericolante, lesionatosi dopo le abbondanti piogge della giornata.

Fortunatamente il distacco del materiale, finito nel passaggio pedonale, è avvenuto in tarda notte quando non vi erano persone in transito, quindi non ci sono stati feriti.

In collaborazione con la Polizia Locale di Brescia i Vigili del fuoco hanno provveduto a transennare la zona pericolosa in attesa della messa in sicurezza.